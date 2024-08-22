Москва, 22 августа, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены внести в Государственную думу законопроект, в котором предлагают лишать мигрантов гражданства РФ за сексуальное насилие.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

В документе, выдержку из пояснительной записки к которому привело «РИА Новости», предлагается расширить список преступлений, за которые будут лишать российского гражданства.

«Наряду с содержащимися в статье составами небольшой и средней тяжести предлагается включить совершение любого насильственного действия или понуждение к действиям сексуального характера», — говорится в ней.

Помимо этого, законопроект также предусматривает введение лишения гражданства РФ за посягательство на жизнь и применение насилия против представителей власти.

На данный момент граждан других стран могут лишить приобретённого гражданства РФ за террористические и экстремистские преступления, захват заложников, организацию незаконного вооружённого формирования, за распространение недостоверных сведений о Вооружённых силах России и преступления, которые связаны с диверсионной деятельностью, шпионажем и государственной изменой.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила ограничить право трудовых мигрантов без гражданства РФ привозить в страну свои семьи. Авторы документа отметили, что речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в государстве только на основании трудового договора или патента и не имеющих других законных оснований для этого.

Позднее в этот же день политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ИА Регнум заявил о необходимости принятия такого закона в России. Эксперт напомнил, что в 70-х годах прошлого века такая же инициатива во Франции значительно усилила миграционные потоки в эту страну.