Курск, 22 августа, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны перехватила ночью 22 августа две ракеты и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Курской области, написал врио главы региона Алексей Смирнов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Две украинские ракеты и БПЛА самолетного типа уничтожены ночью в небе Курской области», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Врио губернатора поблагодарил Вооружённые силы России за отражение атаки. Он напомнил жителям о том, что приближаться к фрагментам дронов опасно. Смирнов призвал население сообщать в экстренные службы о случаях падения таких обломков.

Ранее, в ночь с 21 на 22 августа, врио главы Курской области проинформировал о том, что над регионом военные сбили одну ракету ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа стало известно, что российские войска уничтожили истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, который пытался ударить по Курской области. Его пилот планировал сбросить управляемые авиабомбы на территорию российского региона. Вражеский самолёт сбили с помощью зенитного ракетного комплекса «Бук-М3».