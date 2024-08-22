В ночь на 22 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз, огневое поражение противнику нанесли представители пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями Вооруженных сил РФ. Таким известием ознаменован новый, 910-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

Брянский глава подчеркнул, что в настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального оперативного штаба.

Также в Брянской области пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотник самолётного типа обнаружен и уничтожен российскими силами противовоздушной обороны.

Губернатор Волгоградской области Бочаров сообщил, что сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА в районе Мариновки. По его словам, большая часть беспилотников была уничтожена.

«В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет», — подчеркнул глава региона.

Ракетная опасность не менее четырёх раз за ночь объявлялась в Курской области. О двух сбитых вражеских ракетах информировал врио губернатора Алексей Смирнов.

Тем временем расчёты РСЗО «Град» продолжают выполнять огневые задачи в курском приграничье.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910491" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа расчётов РСЗО «Град» в курском приграничье

Артиллеристы уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции, места хранения боеприпасов и скопления живой силы противника — соответствующие видеокадры обнародовало Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.