Лондон, 22 августа, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Одно из морских судов подверглось нападению у берегов йеменского Адена. Об этом в среду, 21 августа, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Анна Рыжкова ИА Регнум Инциденты с судами у берегов Йемена

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях (105,5 километра) к югу от Адена, Йемен. Капитан судна сообщил о двух взрывах в непосредственной близости от судна», — говорится в сообщении, опубликованном на странице UKMTO в социальной сети X.

Уточняется, что в результате инцидента, квалифицированного как нападение, экипаж не пострадал, судно направляется в сторону следующего порта назначения.

Эта атака стала второй за сутки. До этого агентство Reuters со ссылкой на заявление UKMTO сообщило о нападении на нефтяной танкер Sounion под флагом Греции в 77 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. Сообщалось, что попадание нескольких неопознанных снарядов привело к потере мощности двигателя и способности маневрировать.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа UKMTO сообщило о нападении на одно из морских судов. Инцидент произошёл в 63 морских милях (116,6 километра) к юго-западу от Ходейды. О последствиях атаки не сообщалось.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда, требуя прекращения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В начале июля лидер движения Абдель Малек аль-Хуси заявил, что хуситы с ноября 2023 года атаковали в общей сложности 162 судна в Красном и Аравийском морях.