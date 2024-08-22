Вашингтон, 22 августа, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Авианосец ВС США Abraham Lincoln с истребителями прибыл на Ближний Восток. Об этом 21 августа сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

U.S. Navy Авианосец Abraham Lincoln

«Авианосец Abraham Lincoln (CVN 72), оснащённый истребителями F-35C и F/A-18 Block III, вошёл в зону ответственности Центрального командования США», — уточняется в сообщении.

В CENTCOM отметили, что вместе с авианосцем в регион прибыли эскадра эсминцев и авиационное крыло самолётов палубной авиации. В дополнение к авианосцу глава Пентагона Ллойд Остин отправил на Ближний Восток подводную лодку с управляемыми ракетами USS Georgia.

При этом на Ближнем Востоке уже находится авианосец Theodore Roosevelt, который прибыл в середине июля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны Ллойд Остин заявил о том, что на фоне эскалации в Ближневосточном регионе принято решение усилить военное присутствие США в регионе путём переброски крейсеров с эсминцами и дополнительной авиации.

Решение принято и на фоне возможного удара Ирана по Израилю в ответ на убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В Пентагоне сообщали, что в регион направится новая авианосная ударная группа, а также будут развёрнуты дополнительные системы противоракетной обороны.