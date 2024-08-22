Вашингтон, 22 августа, 2024, 03:34 — ИА Регнум. В США крупнейшая нефтесервисная компания Halliburton столкнулась с кибератакой, затронувшей ряд систем, и пытается устранить последствия. Об этом 21 августа сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Представитель компании заявил, что в Halliburton знают о проблеме, влияющей на определённые системы, и работают над оценкой причин и последствий проблемы. К работе над устранением проблемы компания привлекла «ведущих внешних экспертов».

По данным источника агентства, кибератака, по всей видимости, повлияла на работу кампуса компании на севере Хьюстона, а также на некоторые глобальные сети связи. Руководство компании обратилось к некоторым сотрудникам с просьбой не подключаться к внутренним сетям.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году, она производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация является одной из крупнейших нефтесервисных компаний в мире, она представлена в более чем 70 странах, число сотрудников составляет более 48 тысяч человек. Штаб-квартира корпорации находится в Хьюстоне, штат Техас.

Кибератаки стали серьёзной головной болью для энергетической отрасли. В 2021 году хакеры атаковали трубопровод Colonial с помощью вируса-вымогателя, что привело к остановке основного трубопровода поставок топлива на несколько дней. Обычно хакеры предлагают жертве ключ в обмен на криптовалютные платежи, которые могут достигать сотен тысяч или даже миллионов долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти США предъявили обвинения гражданину КНДР Лим Чон Хёку в заговоре с целью взлома американских медицинских учреждений. Следствие полагает, что нападениям подверглись 17 организаций в 11 американских штатах. В их числе оказались Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и военные базы США.