Киев, 22 августа, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Власти Украины намерены попытаться начать переговоры с Российской Федерацией в ближайшие месяцы. Об этом 21 августа сообщило украинское англоязычное издание The Kyiv Independent.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией», — говорится в материале.

По информации источника, Киев намерен обсудить вопросы продовольственной и ядерной безопасности, а также возможность обмена пленными по формуле «всех на всех». Других подробностей не приводится.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область аннулировало возможность каких-либо мирных переговоров с киевским режимом. Президент России Владимир Путин также подчёркивал невозможность переговоров с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Бигличем напомнил, что в середине июня Владимир Путин выдвинул инициативу, открывавшую реальные перспективы урегулирования, но Киев не только проигнорировал это предложение, но и атакой ВСУ на Курскую область создал условия, при которых переговоры между Россией и Украиной стали невозможными.