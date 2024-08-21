Вашингтон, 22 августа, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп обошёл свою соперницу на предстоящих выборах от демократов Камалу Харрис в опросе, проведённом американским предпринимателем Илоном Маском в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

На своей странице гендиректор Space X предложил пользователям выбрать, за кого бы они проголосовали на президентских выборах. Согласно результатам опроса, стартовавшего 20 августа и продлившегося 24 часа, кандидатуру Дональда Трампа поддержали 73,2% проголосовавших, уровень поддержки Камалы Харрис составил 26,8%.

Всего в опросе приняли участие более 5,8 миллиона пользователей социальной сети X.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что член Демократической партии Рой Купер, принимающий участие в Национальном съезде демократов в Чикаго, обвинил Илона Маска в распространении дезинформации, которую предприниматель якобы транслирует в соцсети X. По его мнению, Маск якобы использует своё влияние, чтобы повлиять на результаты выборов.

18 августа издание The Washington Post обнародовало результаты социологического опроса, проведённого совместно с телеканалом ABC и компанией Ipsos, которые показали, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа в уровне поддержки среди зарегистрированных избирателей (49% против 45%). Опрос проводился в период с 9 по 13 августа. Всего было опрошено 1975 респондентов. Статистическая погрешность составила 2,5 процентного пункта.

Согласно другому опросу, проведённому изданием The Wall Street Journal, 49% американцев высказались в поддержку Трампа, 47% заявили о готовности поддержать Харрис. В рамках социологического исследования, проведённого в период с 23 по 25 июля, было опрошено 1000 человек. Статистическая погрешность составила 3,1 процентного пункта.