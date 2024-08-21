Москва, 22 августа, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, находящиеся на Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с Днём Государственного флага Российской Федерации. Соответствующее видеообращение 22 августа опубликовал Telegram-канал «Роскосмоса».

ИА Регнум 22 августа — День Государственного флага России

«Дорогие друзья, с борта Международной космической станции поздравляем вас с Днём Государственного флага России. Он узнаваем во всём мире, и мы гордимся тем, что российский флаг находится на борту МКС», — указал Кононенко.

Николай Чуб подчеркнул, что флаг страны олицетворяет единение народов и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет. Для космонавтов на МКС российский флаг является напоминанием о родной земле, где их ждут родные и близкие.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910457" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поздравление космонавтов с МКС с Днём Государственного флага России

«В этот праздничный день мы желаем всем нашим соотечественникам здоровья, благополучия и единства. И пусть Государственный флаг будет вдохновлять нас на новые свершения на благо России», — добавил Гребёнкин.

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Официальный национальный праздник установлен президентским указом в 1994 году.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году президент РФ Владимир Путин, выступая с поздравительной речью по случаю Дня Государственного флага, подчеркнул, что Россия — тысячелетняя страна и цивилизация, а Государственный флаг — символ единства.