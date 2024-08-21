Вашингтон, 22 августа, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Действия ВСУ в приграничных районах Курской области могут привести Украину к катастрофе на фоне превосходства России в ресурсах, написал 21 августа обозреватель Айван Эланд в статье для американского журнала The American Conservative (AC).

ИА Регнум

Он пояснил, что украинские войска пытаются закрепиться на территориях, находясь в окружении с трёх сторон. По словам автора публикации, линия снабжения ВСУ постоянно удлиняется и становится всё более уязвимой, в чём и состоит опасность для Киева.

Эланд отметил, что попытки наступления приводят к гораздо большим потерям, чем оборонительные действия. Обозреватель также уточнил, что возникает дисбаланс, который выражается в военно-техническом преимуществе России. Из-за этого тяжелое положение, в котором уже оказались ВСУ на фронте, может усугубиться.

Автор статьи предупредил, что если российские силы блокируют линию снабжения украинских войск, то киевские военные могут попасть в окружение.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские силы помешали противнику зайти вглубь региона и остановили его в приграничных районах. По сведениям Минобороны России на 21 августа, с начала боевых действий на курском направлении украинская армия лишилась более 4400 военных и 65 танков.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что российские военные уже блокировали украинские формирования на этом направлении и выдавливают их из населённых пунктов. Он добавил, что командование ВСУ начало выводить часть подразделений с указанного участка линии боевого соприкосновения для перенаправления их на другие участки фронта и подготовки нового удара.