Вашингтон, 22 августа, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Военных чиновников, виновных в выводе американских войск из Афганистана, намерен отправить в отставку экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах главы государства Дональд Трамп. Об этом 21 августа политик объявил в ходе митинга в Северной Каролине, трансляцию вели американские СМИ.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«Я потребую отставки каждого высокопоставленного военного чиновника, причастного к катастрофе в Афганистане. Я хочу их отставки немедленно», — заявил Трамп.

Политик назвал вывод американских войск из Афганистана катастрофой и самым унизительным событием в истории США и крупнейшей военной катастрофой в истории мира. По мнению Трампа, к такому исходу привели слабость и некомпетентность вице-президента США Камалы Харрис и действующего американского лидера Джозефа Байдена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 31 августа 2021 года американские войска покинули Афганистан после 20 лет военного присутствия в этой стране. Произошло это после захвата 15 августа Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уже в сентябре движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило состав временного правительства Афганистана, его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что покидающий пост президента США по истечении полномочий Байден оставляет после себя «печальное наследие». По данным американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), глава Белого дома не сумел справиться с миграционным кризисом, а результаты его внешнеполитической деятельности будут понятны только после окончания украинского и ближневосточного конфликтов.

Также отмечается, что бесславный выход из Афганистана стал символом национальной слабости и воодушевил соперников США.