Курск, 22 августа, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию, вероятно, состоится в начале следующей недели. Об этом в среду, 21 августа, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Dmitriy 92 Курская АЭС

«Гендиректор МАГАТЭ обозначил в публичном пространстве намерение посетить Курскую АЭС уже на следующей неделе. Подозреваю, что скорее всего визит состоится в начале, а не в конце следующей недели», — написал Ульянов в своём Telegram-канале.

О планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе Рафаэль Гросси сообщил в интервью британскому изданию Financial Times. В беседе с журналистами он уточнил, что намерен встретиться с руководством электростанции и узнать, совершались ли на неё атаки. Также гендиректор МАГАТЭ выразил опасения, что Курская АЭС якобы находится в зоне досягаемости артиллерии украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проинформировала, что Москва находится в контакте с МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС. По её словам, в настоящее время прорабатываются модальности визита гендиректора агентства.

В Министерстве обороны России подчёркивали, что ведомство с «надлежащей осторожностью» относится к информации о подготовке киевским режимом к провокации на Курской АЭС. Руководство МО РФ расценивает подобные действия как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией «О борьбе с актами ядерного терроризма».