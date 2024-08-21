Вашингтон, 21 августа, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху продвижение потенциального соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 21 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Global Look Press/Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Президент Байден и премьер-министр Нетаньяху обсудили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, а также дипломатические усилия по деэскалации напряжённости», — говорится в заявлении.

Утверждается, что к разговору также присоединилась вице-президент США Камала Харрис.

Разговор состоялся после завершения поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в столицу Катара, где на прошлой неделе состоялись переговоры об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, завершившиеся без достижения соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о перемирии.

Отмечается, что Вашингтон возлагает большие надежды на свои инициативы, предложенные в рамках переговоров о прекращении огня и возвращении заложников.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа Энтони Блинкен по итогам визита в Доху заявил, что США не принимают долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа. По его словам, продвигаемое Вашингтоном соглашение о перемирии включает график последовательного вывода ЦАХАЛ из районов палестинского анклава.

Ранее сообщалось, что одной из главных проблем в рамках переговорного процесса является вопрос о присутствии израильских войск вдоль Филадельфийского коридора на границе между сектором Газа и Египтом. Тель-Авив рассчитывает сохранить присутствие в указанном районе из стратегических соображений. Египет, в свою очередь, выступает за полный вывод подразделений ЦАХАЛ.