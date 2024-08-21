Москва, 21 августа, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Исследования российских специалистов в рамках Большой африканской экспедиции поспособствуют обеспечению продовольственной безопасности Африки, заявил президент России Владимир Путин 21 августа в обращении к организаторам и участникам этого проекта.

Telegram/Правительство России

Он пояснил, что их деятельность поможет улучшить эффективность рыболовного промысла на континенте. Текст обращения главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Исходим из того, что исследования российских специалистов будут способствовать повышению эффективности рыболовного промысла, осуществляемого нашими африканскими партнёрами, что, в свою очередь, послужит обеспечению продовольственной безопасности Африканского континента», — сказал президент.

Путин отметил, что целью экспедиции является оценка состояния запасов водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки. По словам российского лидера, состояние популяций промысловых видов морской фауны в обширных акваториях указанного континента долгое время не изучалось.

Президент напомнил, что отношения России и стран Африки развиваются и важной сферой экономического сотрудничества РФ и этих государств является рыболовство. Он подчеркнул, что Большая африканская экспедиция, которую организовало Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), должна помочь активизации совместной работы в указанной сфере.

Глава государства выразил благодарность всем, кто занимался подготовкой проекта, а также пожелал участникам исследования успешной и эффективной работы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля 2023 года на экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка Владимир Путин заявил, что потенциал Африканского контента очевиден всем, темпы роста ВВП африканских стран превышают среднемировые.

Он также заявил, что РФ планирует и дальше помогать развитию Африки и предоставлять её странам торговые преференции. Путин добавил, что Россия и Африканский континент будут укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах.