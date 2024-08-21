Курск, 21 августа, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Российский военнослужащий с позывным «Тихий» вывез двух пенсионерок из деревни Любимовка в приграничном районе Курской области. Об этом 21 августа сообщили «Известия».

На опубликованных кадрах две женщины сидят на передних креслах автомобиля. На них надеты армейские шлемы, а военный подбадривает их.

«Едем, бабули, едем. Всё нормально», — говорит боец.

Как передавало ИА Регнум, группа российских военных медиков во время эвакуации раненых в Курской области попала в засаду диверсантов ВСУ, вступила с ними в бой и смогла спасти людей. Врачи также получили ранения, но вытащили товарищей. Они вызвали дополнительные силы для эвакуации, и всех доставили в безопасное место.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские солдаты не дали им пробиться вглубь региона, остановив в приграничных районах. По данным на 21 августа, украинские войска потеряли на этом направлении более 4400 военнослужащих.