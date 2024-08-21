Москва, 21 августа, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Заявление президента Чехии Петра Павла, будто киевский режим был вправе подорвать «Северные потоки», похоже на угрозы, которые делают представители террористических организаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 августа.

YouTube/Euronews

Дипломат прокомментировала слова чешского лидера, что он не знает, кто устроил диверсию на газопроводах, но считает эту цель законной для Украины, так как в ходе конфликтов атакуют в том числе объекты стратегического характера.

«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими «мыслями» выступали только представители запрещённых международных террористических ячеек», — написала она в Telegram-канале.

Захарова для примера привела призыв убивать граждан США по всему миру, сделанный главным подрывником из «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ибрагимом аль-Асири.

Также дипломат указала на заявление спикера ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мухаммада аль-Аднани, призвавшего нападать на базы египетской армии, а также взрывать их дома и убивать, превращая жизнь в ад.

Как предавало ИА Регнум, 14 августа газета The Wall Street Journal заявила, что идея взорвать «Северные потоки» возникла, когда старшие офицеры ВСУ выпивали с бизнесменами в баре. Глава киевского режима Владимир Зеленский сначала одобрил план, но потом отменил операцию, когда этого потребовали США. Тем не менее Валерий Залужный, будучи главком ВСУ, ослушался приказа и организовал теракт.

В тот же день ряд немецких изданий заявили, что взрывные устройства на газопроводы на глубине 70–80 м якобы установили трое украинских инструкторов по дайвингу. Власти Германии выдали ордер на арест одного из них, проживавшего в Польше, но он, несмотря на это, смог уехать из страны.

Захарова, комментируя сообщения, что «Северные потоки» якобы взорвали любители-дайверы, назвала это вбросами, призванными снять ответственность с истинных бенефициаров и заказчиков.

Теракт на газопроводах произошёл 26 сентября 2022 года. Взрывы повредили три из четырёх ниток в местах залегания, находившихся в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Журналист Сеймур Херш опубликовал итоги своего расследования. Он установил, что ответственность за диверсию несёт президент США Джо Байден. По информации журналиста, американский лидер лично приказал уничтожить «Северные потоки».