Москва, 21 августа, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники по Подмосковью с территории Курской области. Об этом 21 августа заявил подполковник запаса Роман Шкурлатов.

Иван Шилов ИА Регнум

В ночь на 21 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 45 украинских дронов, 11 из которых сбили в Подольске.

«Я бы не исключал вероятности того, что их запустили с оккупированных территорий Курской области», — процитировал его MK.RU.

Он отметил, что пока у бойцов ВСУ имеется возможность переместить с украинской территории пусковые установки через пока контролируемый участок госграницы и совершить запуск.

Эксперт также предположил, что беспилотники, способные преодолеть расстояние до Подмосковья, были произведены в западных странах.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа мэр Москвы Сергей Собянин назвал беспрецедентной атаку БПЛА на столицу. Он подчеркнул, что российские военные продолжают контролировать ситуацию. Уничтожить дроны помогла эшелонированная защита, которую создали для Москвы.

В этот же день в Белгородской области силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника за 40 минут. Попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа пресекли в период с 12:20 до 13:00 мск.