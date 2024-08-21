Киев, 21 августа, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу стало плохо во время заседания суда. Об этом 21 августа сообщила Украинская православная церковь (УПЦ) в Telegram-канале.

Информационно-просветительский отдел УПЦ/ТАСС

Отмечается, что иерарх был госпитализирован. Медики оказали ему первую помощь и забрали в больницу.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года у митрополита Павла были проблемы с сердцем. Его экстренно госпитализировали в одну из кардиологических клиник Киева, где провели операцию.

В 2023 году монахов УПЦ начали пытаться выселять из обители. Митрополит Павел был помещён под домашний арест. Его заставили покинуть Киево-Печерскую лавру, запретили приезжать в монастырь на богослужения.

СБУ предъявила митрополиту обвинения в разжигании межрелигиозной вражды. Сам священник назвал уголовное дело против него попыткой отстранить его от руководства монастырём.

20 августа Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект о запрете УПЦ. Закон поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах, он вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования. Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что этот закон попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы и обеспечивает возможность широкого развёртывания антицерковных гонений со стороны киевского режима.