Берлин, 21 августа, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Чемпион мира по футболу 2014 года вратарь Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

Global Look Press/Frank Hoermann / SVEN SIMON

«Дорогие болельщики, дорогая футбольная Германия. Этот день должен был когда-то наступить. Сегодня я завершаю свою карьеру в сборной», — сказал 38-летний футболист в видеообращении, опубликованном в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он отметил, что самым ярким моментом в его карьере была победа над сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2014 года на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

В составе сборной Германии Нойер провёл 124 матча. Помимо чемпионата мира — 2014, он дважды выиграл бронзовые медали чемпионата Европы (2012, 2016), а также бронзу мундиаля 2010 года.

С 2011 года Нойер играет за мюнхенскую «Баварию», в составе которой стал 11-кратным чемпионом Германии, пять раз выиграл Кубок страны и дважды — Лигу чемпионов.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля английское издание FourFourTwo представило свою версию списка лучших голкиперов в истории футбола. Первое место в нём занял советский вратарь Лев Яшин, второе — Нойер, тройку лучших замкнул англичанин Гордон Бэнкс.