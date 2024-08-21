Москва, 21 августа, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Появилась видеозапись с моментом задержания начальника Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алексея Тимченко по делу о получении взятки. Её опубликовал телеканал РЕН ТВ.

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Мужчина встретил правоохранителей полураздетым, оказывать сопротивление при задержании не стал.

Руководитель ФСИН по требованию покорно лёг на пол, положив руки за голову. После осмотра помещений ему разрешили подняться и зачитали обвинение.

Как передавало ИА Регнум, Тимченко задержали 20 августа. Мужчина подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), с ним проводят следственные действия.

В тот же день Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина о получении взятки. Материалы направлены в суд.