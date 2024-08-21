Москва, 21 августа, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Строительный мусор загорелся во дворе на Солнцевском проспекте в Москве. Об этом 21 августа сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Из-за угрозы перехода огня на припаркованные рядом машины были эвакуированы три автомобиля.

По данным источника, возгорание площадью 100 кв. м ликвидировано. В результате инцидента сгорели 10 машин, в числе которых один микроавтобус.

Пожар мог возникнуть из-за действий ребёнка, написал Telegram-канала BAZA. Один из очевидцев заявил, что мальчик играл во дворе со спичками и сбежал, как только мусор загорелся. Источник ИА Регнум не подтвердил данную версию.

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день пожар произошёл в многоэтажке в Южном Чертаново после взрыва. Причины хлопка и пожара устанавливаются. Из квартиры эвакуировали женщину и ребёнка. Информация об их состоянии не поступала.