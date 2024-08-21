Мурманск, 21 августа, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Ограничение на работу аэропорта в городе Апатиты сняли, сообщил 21 августа представитель Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«В 18:40 мск ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты», — написал он в Telegram-канале.

Меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Экипажи, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полётов.

Ранее, 21 августа, в аэропортах Мурманска и Апатитов ввели ограничения на полёты воздушных судов. Меры приняли из-за ограничений на использование воздушного пространств в радиусе 100 км от аэропортов. Позднее источник, близкий к воздушной гавани сообщил, что аэропорт Мурманска возобновил работу в штатном режиме.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе выявлена угроза атаки беспилотника. Глава региона отметил, что все меры по повышению безопасности приняли.