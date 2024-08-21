Грозный, 21 августа, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Сын главы Чечни Адам Кадыров опубликовал совместное фото с президентом России Владимиром Путиным. Снимок он выложил в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Фотография была сделана во время поездки Путина в Чечню 20 августа. На снимке сын Рамзана Кадырова стоит рядом с главой государства у трапа самолёта.

Как передавало ИА Регнум, Путин посетил Чечню вечером 20 августа. Он побывал в Российском университете спецназа в Гудермесе, где ознакомился с работой инструкторов военного вуза, также встретился с добровольцами, отправляющимися в зону специальной военной операции.

В апреле Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа. Назначая его на эту должность, глава Чечни выразил уверенность, что он отлично справится с возложенными на него обязанностями.

5 ноября 2023 года Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Глава минздрава Чечни Адам Алханов заявил, что, несмотря на молодой возраст, у Адама Кадырова уже есть большой практический опыт, а также сильный дух воина.