Москва, 21 августа, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоэтажке на улице Газопровод в московском районе Южное Чертаново, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщалось ранее в этот день, на девятом этаже в доме № 3 раздался хлопок, после этого возник пожар. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры женщину и ребёнка.

Огонь вскоре распространился на соседнюю квартиру на 10-м этаже. Пожарным удалось потушить пламя. Общая площадь возгорания составила 45 кв. м.

Данные по пострадавшим уточняются.