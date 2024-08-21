Палермо, Италия, 21 августа, 2024, 18:46 — ИА Регнум. В районе затопления суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии спасатели обнаружили тела четырёх погибших. Об этом сообщило агентство Reuters.

TASS /AP Photo/Salvatore Cavalli

Водолазы подняли их из-под обломков судна, лежащего на глубине 49 м. Генеральный директор сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочина сообщил газете The Daily Telegraph, что в числе погибших ― британский предприниматель в сфере информационных технологий, соучредитель Autonomy Corporation и учредитель Invoke Capital Майкл Линч и его дочь Ханна.

Отмечается, что дальнейшие поиски сильно затрудняются из-за узких пространств внутри корабля. Также сильно мешают исследовать обломки плавающие в воде личные вещи и одежда пассажиров и экипажа. Морское дно в районе кораблекрушения исследует робот береговой охраны.

Пропавшими без вести числятся еще два пассажира суперъяхты.

Как сообщало ИА Регнум, 56-метровая яхта Bayesian затонула 19 августа во время шторма возле берегов Палермо. На ней было 12 пассажиров из разных стран и 10 членов экипажа. 15 человек спасли, один погиб, шестеро числились пропавшими без вести.

По информации The Guardian, среди тех, кто пропал без вести при крушении, председатель совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джуди Блумер.

Сотрудник спасательной службы Винченцо Дзагарола 20 августа заявил, что итальянские спасатели считают маловероятным, что кто-то из пропавших на яхте Bayesian выжил. При этом он подчеркнул, что нельзя полностью исключать возможность благополучного исхода, но разумно будет сказать, что шансов на их спасение нет.