Мурманск, 21 августа, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Аэропорт Мурманска работает в обычном режиме после ограничения на приём и вылет воздушных судов, сообщил 21 августа источник, близкий к воздушной гавани.

Лев Федосеев/ТАСС

«Аэропорт Мурманска работает в штатном режиме», — рассказал собеседник ТАСС.

Ранее, 21 августа, в аэропортах Мурманска и Апатитов ввели ограничения на приём и вылет воздушных судов. Меры приняли из-за ограничений на использование воздушного пространств в радиусе 100 км от аэропортов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе выявлена угроза атаки беспилотника. Все меры по повышению безопасности приняты, уточнил он.