Красногорск, 21 августа, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл краткую беседу с пациентами нового Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Поздравляю с открытием Московскую область и вас как пользователей этого нового учреждения», — обратился к гражданам российский лидер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910405" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин кратко побеседовал с пациентами ДКЦ в Красногорске

Завершённое строительство ДКЦ Путин назвал хорошим результатом. Он отметил, что палаты клиники сделали удобными для детей всех возрастов и для родителей, которые будут находиться там с малышами.

Глава государства выразил надежду, что новый медицинский объект будет соответствовать всем поставленным задачам.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа президент приехал в новый центр. Его строительство велось с 2021 года. В современной клинике будут работать более 500 ведущих специалистов в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике и по другим специальностям.

Клинический центр рассчитан на приём 15 тыс. детей в год для лечения в стационарных условиях. Ещё 150 тыс. получат возможность пройти углублённое обследование и получить консультации врачей-специалистов.