Москва, 21 августа, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Ответные меры России на недружественные действия Латвии, оказывающей военную помощь Украине, не останутся незамеченными для экономики страны. Об этом 21 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления главы минобороны Латвии Андриса Спрудса о поставках государством беспилотников киевскому режиму.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается наших ответных шагов, то они уже крайне болезненно сказываются на экономике Латвии», — подчеркнула дипломат, слова которой приводит Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

Захарова также добавила, что причастные к преступлениям против России лица неизбежно понесут наказание, так как в РФ против них уже проводятся следственные мероприятия.

«Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО», ― констатировала представитель МИД.

Глава минобороны Латвии 13 августа заявил, что власти страны подготовили к отправке для Украины 500 беспилотников, произведённых в стране. В конце июля власти Латвии также заявляли о поставках 500 БПЛА киевскому режиму.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова 21 августа заявила, что слова Спрудса об отправке дронов на Украину являются свидетельством нарастающей вовлечённости Риги в украинский конфликт. Она отметила, что латвийские власти целенаправленно увеличивают интенсивность противостояния и не скрывают своих замыслов.

В марте 2024 года Россия ввела санкции в отношении 347 граждан Латвии, Эстонии и Литвы. Министерство опубликовало список наиболее враждебно настроенных к России представителей стран Прибалтики, в отношении которых ввели ограничения. В перечне фигурируют в том числе премьер-министры Латвии и Эстонии Эвика Силиня и Кая Каллас, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии Кришьянис Кариньш, Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Цахкна.