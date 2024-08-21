Москва, 21 августа, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Конкурс грантов для НКО «Москва — добрый город» в шестой раз пройдёт в столице, заявки начнут принимать 28 августа. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пресс-служба комплекса социального развития Москвы

«За пять лет более 2 млрд рублей были направлены на реализацию 548 проектов НКО, которые помогли более 110 тыс. москвичей. Используя накопленный опыт, оценивая запросы участников и актуальные потребности горожан, каждый год мы дополняем конкурс новыми возможностями и сервисами», — процитировали её на сайте мэра мегаполиса.

Ракова отметила, что власти города понимают важность финансовой поддержки НКО. Сотрудничество с некоммерческим сектором позволяет оказывать жителям Москвы весь спектр социальных услуг и охватывать больше жителей.

Заммэра в качестве примера привела направление, которое помогает женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Также особое внимание власти города уделяют обучению членов НКО в школе грантов, чтобы помочь в прохождении первого этапа при подаче заявок.

Платформу конкурса сделали удобней, формирование отчётности на ней автоматизировали и добавили возможность подписать документы электронной цифровой подписью. Конкурс будет идти до 30 сентября, заявку можно подать в личном кабинете на сайте.