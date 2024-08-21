Москва, 21 августа, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в многоэтажке в Южном Чертаново в Москве, после чего возник пожар, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

По словам собеседника агентства, ЧП произошло в доме № 3 на улице Газопровод.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910397" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Взрыв произошёл в многоэтажке в Южном Чертаново, возник пожар

Очевидцы сообщили, что перед возгоранием в квартире на девятом этаже был взрыв. Также, по их словам, слышны крики детей. На место уже прибыли спасатели. Из горящей квартиры удалось эвакуировать женщину и ребёнка.

Информация об их состоянии пока не поступала. Пожарные продолжают работать над тушением возгорания. Причины хлопка и пожара устанавливаются.

По предварительным данным, один из пожарных подал сигнал бедствия после того, как вошёл в горящую квартиру. Коллеги отправились ему на помощь, пожарный не пострадал.