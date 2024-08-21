Мурманск, 21 августа, 2024, 17:28 — ИА Регнум. В Мурманской области выявлена угроза атаки беспилотника, сообщил 21 августа глава региона Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА Регнум

«На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что все необходимые меры по повышению безопасности приняты.

Чибис также призвал местных жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных ситуациях.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа в аэропортах Мурманска и Апатит ввели ограничения на приём и вылет воздушных судов. Позднее появилась информация о том, что аэропорт Мурманска возобновил работу в штатном режиме.

В ночь на 21 августа российские силы ПВО уничтожили в небе над пятью регионами страны 45 украинских беспилотников самолётного типа. Так, 11 воздушных целей нейтрализовали над территорией Московской области, 23 — в Брянской области, шесть — в Белгородской области, три — в Калужской области, два — в Курской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атака беспилотников на Москву стала беспрецедентной. Силы ПВО в Подольске отразили атаку дрона, летевшего на Москву. Спустя 15 минут в Подольске сбили ещё два БПЛА.

Позднее Минобороны сообщило, что российские силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью.