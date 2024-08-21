Санкт-Петербург, 21 августа, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Блогера Алексея Поднебесного отправили в СИЗО по делу о совращении 15-летней школьницы. Об этом 21 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Telegram/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Решение о мере пресечения в виде заключение под стражу вынес Смольнинский районный суд. Отмечается, что задержанный и сторона защиты настаивали на домашнем аресте.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Поднебесному стражу по 18.10.2024 года», ― говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. По данным следствия, 2 августа 46-летний фигурант в помещении бара Fish Fabrique совершил в отношении девушки 2008 года рождения развратные действия без применения насилия. На следующий день в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с ней же в половую связь.

Поднебесного задержали 19 августа. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет»). Обвиняемый свою вину не признал.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа в Москве задержали гражданина Узбекистана за приставания к несовершеннолетней девочке в аквапарке. В полицию обратился отец 15-летней школьницы, который сообщил, что неизвестный мужчина домогался его дочери. Правоохранители оперативно установили педофила. Им оказался 23-летний нелегальный мигрант. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.

В подмосковном Красногорске в марте задержали 33-летнего сатаниста и сторонника нацистской идеологии, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. По версии следствия, мужчина с 14 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года совершал в автомобиле насильственные действия сексуального характера в отношении подростка. Через продолжительное время девушка обратилась в правоохранительные органы.