Владивосток, 21 августа, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Житель Приморья попытался незаконно ввезти в Россию из Китая драгоценности на 8 млн рублей. Об этом 21 августа сообщили в Федеральной таможенной службе.

Telegram/ФТС России | PrоТаможню

Ранее оперативники выяснили, что россиянин приобрёл украшения для дальнейшей продажи. Ввезти их хотел под видом товаров для личного пользования, не декларируя. Его сопровождала попутчица, не знавшая об истинных целях. Часть драгоценностей мужчина положил в её багаж.

«В автомобильном пункте пропуска Пограничный досмотрели багаж туристов и обнаружили восемь ювелирных изделий: браслеты, подвески, серьги и кольцо», — отмечалось в Telegram-канале ведомства.

В отношении мужчины по факту контрабанды возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года сотрудники таможни аэропорта Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью. 32-летний гражданин Армении 7 августа планировал незаконно провезти ювелирное украшение в Турцию.