Красногорск, 21 августа, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал в новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в городе Красногорске Московской области. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Илья Питалев

«Детский клинический центр — флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В нём собраны 28 профилей медицинской помощи, в том числе высокотехнологичная хирургия различных направлений», — говорится в сообщении.

Строительство клиники велось с 2021 года. В ней будут работать более 500 ведущих специалистов в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике и по другим специальностям, а также более 800 человек среднего медперсонала. Вместимость клинического центра — более 460 коек.

Клинический центр рассчитан на приём 15 тыс. детей в год для лечения в стационарных условиях. Ещё 150 тыс. могут пройти углублённое обследование и получить консультации врачей-специалистов.

В Центре установлено более 9,5 тыс. единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. Разработан командный центр, координирующий работу всего детского медицинского сектора Подмосковья, что позволит сократить время предоставления помощи.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа Путин принял участие по видеосвязи в открытии новых социальных объектов — Краевой клинической инфекционной больницы в Перми, детского сада в Симферополе и школы в Нижнем Новгороде. Глава государства отметил, что масштабная работа по развитию всех регионов страны ведётся непрерывно и при этом особое внимание уделяется строительству востребованных учреждений.