Вашингтон, 21 августа, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Запад никогда не достигнет уровня России по возможностям военно-промышленного комплекса, в частности по производству оружия и боеприпасов. Об этом заявил отставной офицер Вооружённых сил США Дэниел Дэвис.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Совокупный потенциал Запада никогда не сравняется с Россией по способности производить боеприпасы и оружие, а тем более не превзойдет её», — написал он в соцсети X.

По словам военного, Запад, продолжая поддерживать Украину, только обрекает на смерть ещё больше людей. Он добавил, что игнорировать эти реалии аморально.

Как передавало ИА Регнум, в мае британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ международной консалтинговой компании Bain & Company отметил, что Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее западных союзников Украины.

Согласно исследованию, заводы в России до конца 2024 года выпустят или отремонтируют порядка 4,5 млн артиллерийских снарядов по сравнению с общим производством около 1,3 млн боеприпасов в европейских странах и США.