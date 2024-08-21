Москва, 21 августа, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Старейшему в России Московскому планетарию в ноябре исполнится 95 лет, в честь этого события в нём с 7 по 10 ноября проведут Московский международный фестиваль научного кино, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Пресс-служба Московского планетария

«Горожане и туристы увидят 73 картины о космосе, природе и нашей истории. Среди них — полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация. Для посетителей также проведут премьерные показы работ Московского планетария», — процитировал её на официальном сайте мэра города.

Фестиваль стартует с театрализованных постановок, лазерного шоу и выступления музыкальной группы. Также в его рамках проведут встречи с авторами научных фильмов. Руководители планетария расскажут, как он изменился за последние десять лет.

Купол Московского планетария является одним из самых больших в Европе. В нём есть фрагменты метеоритов и образцы лунного и марсианского грунта. Для гостей работают две экспозиции, а также проводят экскурсии, кинопоказы, концерты и лекции.