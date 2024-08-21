Мурманск, 21 августа, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Ограничения на приём и вылет воздушных судов ввели в аэропортах Мурманска и Апатит. Об этом 21 августа сообщил близкий к воздушным гаваням источник.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«С 15:46 мск аэропорты Мурманск и Апатиты прекратили приём и выпуск воздушных судов», — привело его слова ТАСС.

Источник уточнил, что такие меры приняли из-за ограничений на использование воздушного пространств в радиусе 100 км от аэропортов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 августа в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности временно приостановили приём и вылет самолётов. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли восемь воздушных судов.

Позднее в этот же день все три аэропорта возобновили работу в штатном режиме. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и наземные службы воздушных гаваней во время приостановки полётов предпринимали все необходимые действия для обеспечения их безопасности.