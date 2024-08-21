Новошахтинск, Ростовская область, 21 августа, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Взрывная волна от сбитой ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредила 15 частных домов в Новошахтинске. Об этом 21 августа сообщил глава города Сергей Бондаренко.

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Сотрудники администрации провели подомовой обход в районе падения обломков сбитой ракеты.

«Установлено, что в 15 частных домовладениях из-за взрывной волны повреждены окна и двери», — написал глава в своём Telegram-канале.

Он отметил, что собственникам предоставят выплаты и окажут помощь в восстановлении повреждённого имущества.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа на западе Ростовской области силы ПВО сбили ракету. Её засекли около 01:00 мск. Пострадавших нет.

В городе Пролетарске Ростовской области произошёл пожар на нефтебазе после падения трёх вражеских дронов. Атака произошла в ночь на 18 августа. По последним данным, в результате пожара пострадал 41 человек. Из них госпитализированы 18 человек, пятеро находятся в реанимации.