Киев, 21 августа, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Три роты второго батальона 15-й бригады Нацгвардии Украины во главе с командирами отказались выполнять боевые задачи под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 августа сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на бойца одного из этих подразделений Владислава.

t. me/V_Zelenskiy_official

Он рассказал, что его батальон перебросили под Покровск в середине августа. По его словам, уже тогда ощущался «огромный кадровый голод», а после недели боёв в каждой роте осталось по 10–13 человек, включая командиров.

«Заняв позиции, мы столкнулись с некомпетентностью командования — нет коммуникации с соседними подразделениями, связь крайне плохая, нет чёткого понимания о позициях, чьи они? Доходило до того, что нам приказывают выдвигаться на позиции, но кто на них, никто не знает», — сказал он.

Украинский военный сообщил, что российские подразделения непрерывно атакуют, выходят на штурмы батальонами при поддержке тяжёлой техники, а у ВСУ за неделю БТР только один раз выезжал поддержать огнём.

Он отметил крайне плохую слаженность и отсутствие коммуникаций у украинских формирований. При этом Вооружённые силы РФ наступают сплошным потоком вдоль железной дороги в районе Мирнограда.

«В итоге одна из наших групп так и не смогла выйти из боя — теперь не знаем, где они: погибли или попали в плен. Поэтому наших три роты из числа переброшенных под Покровск отказались выполнять боевые распоряжения», — рассказал военнослужащий.

По его словам, после этого приехало начальство и предложило сделать шаг вперёд тем, кто отказывается выполнять боевые задачи, — шагнули все во главе с командирами. Это было зафиксировано на видео, теперь бойцы ждут последствий, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что подразделения ВСУ в зоне спецоперации на покровском и торецком направлениях в ДНР находятся в сложной ситуации.

Ранее на телеканале «Рада» показали, как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о сложной обстановке на фронте для украинской стороны. Перевес российских войск в использовании снарядов достиг соотношения 3:1, сообщил он.

19 августа глава городской военной администрации подконтрольного Киеву Красноармейского района Сергей Добряк заявил, что планируется начать принудительную эвакуацию детей.

Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке 19 августа назвал катастрофическим положение ВСУ в Донбассе. Он указал на продвижение российских войск на покровском направлении и заявил о сомнениях в целесообразности отправки части украинских подразделений для атак на Курскую область.