Москва, 21 августа, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Порядка 800 человек эвакуировали из ТРЦ «Океания» на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил источник ИА Регнум.

oceania.ru

По словам собеседника агентства, в одном из электрощитков в торговом центре произошло короткое замыкание. В результате сработала система пожаротушения.

Данные о пострадавших не поступали.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910373" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Москве эвакуируют ТЦ «Океания» на Кутузовском проспекте 1

Ранее 21 августа также были эвакуированы люди со станции метро «Саларьево» в Москве. Причиной стало задымление из-за загорания электрического кабеля в трансформаторной подстанции. Никто не пострадал, возгорание оперативно ликвидировали, станцию вскоре открыли для пассажиров.