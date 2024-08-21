В Москве эвакуировали ТРЦ «Океания»
Москва, 21 августа, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Порядка 800 человек эвакуировали из ТРЦ «Океания» на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил источник ИА Регнум.
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По словам собеседника агентства, в одном из электрощитков в торговом центре произошло короткое замыкание. В результате сработала система пожаротушения.
Данные о пострадавших не поступали.
В Москве эвакуируют ТЦ «Океания» на Кутузовском проспекте 1
Ранее 21 августа также были эвакуированы люди со станции метро «Саларьево» в Москве. Причиной стало задымление из-за загорания электрического кабеля в трансформаторной подстанции. Никто не пострадал, возгорание оперативно ликвидировали, станцию вскоре открыли для пассажиров.