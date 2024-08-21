Захарова назвала ложью слова о неучастии Запада в атаке на Курскую область
Москва, 21 августа, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Утверждения, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) проходит без участия Запада, являются враньём. Об этом 21 августа заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Заявления о том, что это проходит без поддержки Запада, это вранье, это неправда», — сказала спикер ведомства.
Она отметила, что на причастность западных стран к нападению красноречиво указывает используемая украинскими бойцами зарубежная техника. США, Великобритания и другие страны НАТО не просто спонсируют и поддерживают действия киевского режима, они буквально являются наводчиками.
Ранее в этот же день Захарова заявила, что западные страны санкционировали нападение украинских формирований на Курскую область и полностью его поддерживают. Попытка атаки на территорию России полностью аннулирует возможность каких-либо переговоров с киевским режимом, подчеркнула дипломат.
21 августа Служба внешней разведки России рассказала об участи США, Польши и Великобритании в подготовке нападения ВСУ на Курскую область. При этом задействованные в террористической атаке украинские боевики проходили боевое слаживание в учебных центрах в Британии и ФРГ.
Двумя днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился атаковать Курскую область без соответствующего поручения от США.