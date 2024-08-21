Москва, 21 августа, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Утверждения, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) проходит без участия Запада, являются враньём. Об этом 21 августа заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Заявления о том, что это проходит без поддержки Запада, это вранье, это неправда», — сказала спикер ведомства.

Она отметила, что на причастность западных стран к нападению красноречиво указывает используемая украинскими бойцами зарубежная техника. США, Великобритания и другие страны НАТО не просто спонсируют и поддерживают действия киевского режима, они буквально являются наводчиками.

Ранее в этот же день Захарова заявила, что западные страны санкционировали нападение украинских формирований на Курскую область и полностью его поддерживают. Попытка атаки на территорию России полностью аннулирует возможность каких-либо переговоров с киевским режимом, подчеркнула дипломат.

21 августа Служба внешней разведки России рассказала об участи США, Польши и Великобритании в подготовке нападения ВСУ на Курскую область. При этом задействованные в террористической атаке украинские боевики проходили боевое слаживание в учебных центрах в Британии и ФРГ.

Двумя днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился атаковать Курскую область без соответствующего поручения от США.