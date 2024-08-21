Бишкек, 21 августа, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров во время прогулки собрал оставленный отдыхающими мусор в горах и призвал сограждан последовать его примеру. Соответствующее видеообращение киргизский лидер разместил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Личная страница Садыра Жапарова в соцсетях Президент Киргизии Садыр Жапаров собирает мусор

«После отдыха нужно собирать мусор в пакеты и выбрасывать в контейнеры в городе. Давайте беречь природу, контролировать друг друга, воспитывать, быть примером», — заявил президент.

Глава Киргизии также обратил внимание на то, что никто не приедет из-за рубежа и не уберёт мусор за них.

Как сообщало 7 августа ИА Регнум, президент России Владимир Путин призвал уложиться в сроки по ликвидации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области. Планируется, что все работы завершатся за 14 месяцев. Российский лидер заявил, что в стране для совершенствования системы вывоза мусора нужно строить специальные площадки, а также использовать более эффективное оборудование.

«Красный Бор» расположен в 6 км от города Колпино, и в течение многих лет туда со всей страны везли промышленные отходы, включая токсичные.