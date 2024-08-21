Москва, 21 августа, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Доля поддельных автозапчастей в России достигла максимума с 2007 года. Об этом сообщил генеральный директор аналитического агентства Gruzdev Analyze Александр Груздев.

EPA/YURI KOCHETKOV/TASS

Согласно результатам анализа специалистов международной сети автосервисов Fit Service и Gruzdev Analyze, на контрафакт пожаловались почти 37% автосервисов, сообщило «РИА Новости».

По данным аналитиков, контрафакт чаще всего фиксируется в категориях масел и горюче-смазочных материалов. На них пожаловались 54% игроков рынка постпродажного обслуживания. При этом годом ранее этот показатель составлял 31%.

О проблемах с фильтрами заявили 35% сервисов (годом ранее 15%). В антисписок также попали свечи зажигания (33%), детали подвески и рулевого управления (19%). В 2023 году по всем позициям контрафакта было в полтора-два раза меньше.

Эксперты назвали ситуацию тревожной. Аналитики считают, что её серьёзно усугубили ограничения поставок западных производителей и неконтролируемый параллельный импорт.

«Такого наплыва поддельных запчастей не было с 2007-го», — отметил Груздев.

Всего в июльском исследовании приняло участие более тысячи станций обслуживания автомобилей, находящихся в 27 городах страны.

Как сообщало ИА Регнум, эксперт Олег Мосеев 1 августа рассказал, что в России число машин старше 10 лет на середину 2024 года превысило отметку в 32 млн автомобилей, что составляет 71% всего автопарка страны. При этом число новых машин, в возрасте 1–3 года, которые находятся в эксплуатации, сократилось за прошедшие 2,5 года практически вдвое. Отмечается, что при сохранении тенденций средний возраст машин скоро может перешагнуть через 16 лет. Во втором полугодии ожидается спад спроса на автомобили из-за повышения Центробанком ключевой ставки с 16 до 18%.

За первые шесть месяцев текущего года в России средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 14% к его стоимости за аналогичный период прошлого года и составила 3,16 млн рублей. По данным экспертов, в то же время подержанные автомобили выросли в цене на 19% год к году ― до 1,17 млн рублей.