Москва, 21 августа, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Для хорошей работы иммунной системы необходимо включать в свой рацион белки животного происхождения, цельные злаки, витамины и клетчатку. Об этом 21 августа корреспонденту ИА Регнум заявила врач, эндокринолог-диетолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом, IV-терапевт, озонотерапевт, специалист Anti-Age стратегии и долголетия 4П-медицины Наталья Лазуренко.

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Она отметила, что иммунная система человека состоит в основном из белковых структур. Поэтому для поддержания её работы важно употреблять в пищу мясо, рыбу, птицу, яйца и молочнокислые продукты, так как эти белки являются незаменимыми и не могут быть синтезированы организмом самостоятельно.

«Также для укрепления иммунитета необходимы жиры, которые можно получить из растительных продуктов (масла) и продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами, таких как рыба, водоросли и льняное масло. Витамины также играют важную роль в поддержании иммунной системы. Они являются катализаторами для организма и помогают реализовать большое количество биохимических процессов. Например, витамин С является мощным антиоксидантом, который борется со свободными радикалами и снижает воспаление, лежащее в основе других заболеваний. Он также участвует в активации иммунной системы при её встрече с вирусом или бактериальными агентами», — подчеркнула диетолог.

Она отметила важность получения достаточного количества жирорастворимых витаминов, таких как витамин D, который обеспечивает формирование целостности клеток организма и помогает иммунной системе работать более эффективно. Источником витамина D являются печень трески, рыба морского происхождения и водоросли.

По словам Лазуренко, также необходимо обращать внимание на микроэлементы, которые запускают работу многих биохимических процессов, включая иммунную реакцию при встрече с патологическими агентами. Железо является одним из основных микроэлементов, необходимых для поддержания иммунной системы. Его источником являются красные сорта мяса (говядина), говяжья печень, а также печень индейки или кролика.

Селен, цинк и медь также важны для иммунной системы и могут быть получены из орехов и цельных злаков. Клетчатка, содержащаяся в цельных злаках, овощах и фруктах, также играет важную роль в поддержании иммунитета, поскольку она влияет на работу микрофлоры кишечника, которая составляет более 90% иммунных клеток, добавила эксперт.

Она уточнила, что стоит обратить внимание на такие продукты, как тыква, которая является источником витамина С и микроэлементов, а также сезонные фрукты, ягоды (клюква, шиповник).

Как передавало ИА Регнум, диетолог Нурия Дианова 28 июля сообщила, что при употреблении кофе человек берёт у организма энергию взаймы и за чрезмерное употребление напитка расплата может быть серьёзной. По словам эксперта, у сильно пристрастившихся к кофе людей может страдать работа мозга, а также других органов, например желудочно-кишечного тракта.

При наличии некоторых заболеваний кофе должен быть противопоказан, а при ряде других — ограничен. Особо внимательными нужно быть людям, страдающим нарушением сердечного ритма, эрозивно-язвенной болезнью желудка и синдромом Жильбера (наследственное заболевание печени), а также не нужно совмещать употребление кофе с приемом лекарств, так как это может помешать их действию, уточнила Дианова.

Главный внештатный специалист, диетолог минздрава Московской области, заведующая областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Инна Пичугина 1 июня рассказала, что рекомендуется употреблять в пищу не более одной порции мороженого один раз в два дня. Она уточнила, что столько мороженого можно есть при отсутствии проблем с органами пищеварения, горлом и голосовыми связками.