Москва, 21 августа, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Западные страны санкционировали нападение украинских формирований на Курскую область и полностью его поддерживают. Об этом 21 августа заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано», — сказала она.

Дипломат также уточнила, что эта попытка атаки на территорию России со стороны украинской армии полностью аннулирует возможность каких-либо переговоров с киевским режимом.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился атаковать Курскую область без соответствующего поручения от США. Он также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтона на эту тему.

В пресс-бюро Службы внешней разведки России 21 августа рассказали, что атаку Вооружённых сил Украины на Курскую область готовили с участием спецслужб США, Польши и Британии. При этом задействованные в террористической атаке украинские боевики проходили боевое слаживание в учебных центрах в Британии и ФРГ.

Украинские формирования с 6 августа начали нападение на Курскую область. Российские военные не позволили им проникнуть вглубь региона и остановили ВСУ в приграничных районах.