Москва, 21 августа, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Тверской районный суд арестовал на два месяца блогера Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве с продажей образовательных курсов. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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По данным следствия, блогер с соучастниками разработал обучающую программу. В Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) он предложил пользователям приобретать её за безналичный расчёт.

Получив деньги, члены преступной группы потратили их. При этом обещанный курсами результат покупатели не получили.

Суд постановил заключить Сидоропуло под стражу до 19 октября, указано в Telegram-канале судов.

Как передавало ИА Регнум, основателя образовательных онлайн-курсов Сидоропуло сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 20 августа.

3 ноября прошлого года в Москве задержали блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В апреле суд арестовал имущество Шабутдинова и его предполагаемого сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей.