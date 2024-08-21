Москва, 21 августа, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Церемония награждения победителей премии индустрии товаров и услуг для детей и их родителей «Моя Марка № 1» пройдёт в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве. Мероприятие состоится 14 сентября.

Для гостей в этот вечер выступят Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Мия Бойко, Дмитрий Колдун, Анастасия Макеева, детские вокально-танцевальные коллективы и многие другие. Ведущими вечера выступят Елена Север и Вячеслав Манучаров.

«Моя Марка № 1» — событие, которое объединяет всех, кто ценит семейные ценности и традиции. Оно соберёт звёзд эстрады, молодых родителей, талантливых детей. Как отмечают организаторы, семья — одна из главных ценностей человека, благодаря которой закладываются нравственные и моральные качества, приобретается жизненный опыт и мудрость.