Москва, 23 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. В современной армии существует большое количество военных профессий, получить которые можно в военных учебных учреждениях, после срочной службы по призыву или ее контрактной альтернативы. Такие профессии предполагают не только участие в бою, но и использование высокотехнологичных решений, для работы с которыми требуется определенный уровень подготовки. И многие из них сегодня особо значимы на специальной военной операции. Подробнее о востребованных военных специальностях — в материале ИА Регнум.

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На СВО особо востребованы профессии, которые связаны с непосредственным участием в бою и боевым обеспечением войск. Это мотострелковые, десантные, артиллерийские специальности: механики-водители, наводчики-операторы боевых машин и другие.

Во многом военная профессия зависит от выбранного типа войск. Например, профессии для военно-морского флота отличаются от профессий в воздушно-десантных войсках. Кроме того, профессию зачастую путают с военным званием. На самом деле звания показывают место во внутренней иерархии и полномочия, а профессия— род деятельности и специализации.

Популярность набирают и новые военные профессии. Например, одна из самых технологичных специальностей — оператор ударного дрона. Такие бойцы используют особые тепловизионные прицелы, современные средства связи и управляемые снаряды «Ланцет», которые по сложности сравнимы с теми, которые нужны специалисту по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке.

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Впрочем, какое бы направление ни избрал боец, работе «в полях» предшествует основательная подготовка. Обучение военной профессии проходит в учебных полках боевых подразделений. За подготовку отвечают командиры, которые получили боевой опыт на СВО.

Сначала новобранец получает базовые знания, необходимые для любой военной специальности. Он познаёт азы инженерной подготовки, правила перемещения в бою, ведения стрелкового боя в составе отделения, взвода и роты. После прохождения первоначального этапа начинается подготовка, связанная непосредственно с направлением и ролью бойца в подразделении.

Место в подразделении, должность, звание и ряд других факторов учитываются и при получении выплат и льгот. Например, в Москве выплаты служащим по контракту начинаются с 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

Кроме того, с 23 июля граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы с Минобороны России в Москве, получают единовременную дополнительную выплату 1,9 миллиона рублей. Другие меры поддержки участников СВО при этом сохраняются.

На сегодняшний день денежное довольствие военнослужащего по контракту с Минобороны состоит из нескольких выплат. Оно включает в себя единовременную дополнительную выплату в качестве меры социальной поддержки от правительства Москвы в размере 1,9 миллиона рублей, единоразовую выплату в 400 тысяч рублей от Минобороны России, от 210 тысяч рублей в месяц денежного довольствия (размер зависит от воинского звания, должности и выслуги лет), 50 тысяч рублей в месяц в качестве дополнительной выплаты правительства столицы, ежемесячную выплату на время подготовки (выплачивается до отправки в зону СВО), выплаты за результат, выплаты при ранении, выплаты семье от Минобороны и правительства Москвы.

Александр Погожев ИА REGNUM Выдача принадлежностей, которые понадобятся во время несения службы

Кроме того, город гарантирует то, что заключившие контракт о прохождении службы в Москве пройдут обучение у опытных инструкторов и будут снабжены самой лучшей профессиональной экипировкой. Например, им выдается противодронный плащ, который не только защищает от солнца и дождя, но и от дронов с тепловизорами и приборов ночного видения. Основной комплект экипировки, в который входят тачки, ботинки, перчатки и все необходимое, московские бойцы получают бесплатно.

А для уже закончивших службу бойцов в прошлом году на базе госпиталя для ветеранов войн № 3 в Москве открыли специализированную поликлинику для участников СВО. В ней оказывают все виды медицинской помощи — от психологической поддержки до реабилитации и ресоциализации. За здоровьем пациентов следят квалифицированные специалисты, у которых накоплен большой опыт лечения военнослужащих.

Записаться на контрактую службу в Москве можно в консультационном центре «Содействие» по адресу: ВДНХ, проспект Мира, 119, стр. 309. От метро «Алексеевская», вокзалов и аэропортов Москвы до консультационного центра работает бесплатный трансфер.

Узнать подробнее о возможностях военной службы по контракту, а также о федеральных и региональных выплатах и льготах для контрактников и членов их семей можно на портале доброволец. москва, по телефону + 7 (499) 530-09-01, а также в чат боте в мессенджере Telegram @voenkom_on_line_bot.