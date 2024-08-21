Курск, 21 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили самоходную артустановку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, применив барражирующий боеприпас «Ланцет». Об этом сообщили 21 августа в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Самоходная артиллерийская установка ВСУ уничтожена вместе с полным боекомплектом», — заявили в ведомстве.

Удар нанесли в ночное время. Движущуюся установку обнаружили с помощью беспилотника Zala.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 августа вертолёт Ми-28НМ ВКС России уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе региона. Российские военные поразили цели управляемыми противотанковыми ракетами. После выполнения задания пилоты благополучно вернулись на площадку вылета.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4400 военных и 65 танков.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов рассказал 21 августа о перегруппировке, проводимой ВСУ на курском направлении. Он предположил, что украинская армия готовится нанести удар в другом месте.