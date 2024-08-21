Москва, 21 августа, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Новая видеозапись уничтожения российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) дронов украинских формирований в ночь на 21 августа в небе над Московской областью оказалась в распоряжении ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

На этих кадрах видно, как украинский беспилотник летит в районе одного из подмосковных населённых пунктов и его уничтожают силы ПВО. Также на видео слышен звук уничтожения ещё одного украинского дрона.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что не менее десяти украинских беспилотников сбили российские силы ПВО на подлёте к городу. По его словам, уничтожить дроны помогла эшелонированная защита, которую создали для Москвы.

Позднее в этот же день Собянин назвал беспрецедентной атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы подчеркнул, что российские военные продолжают контролировать ситуацию.

В Минобороны 21 августа сообщили, что российские средства ПВО в ночь на 21 августа уничтожили в небе над пятью регионами страны 45 украинских дронов. Отмечалось, что 11 из них сбили над Московской областью, 23 — в Брянской области, шесть — в Белгородской области. Ещё три и два беспилотника силы ПВО уничтожили в небе над Калужской и Курской областями.